上月甫發行新專輯的黃昺翔和魏妙如，近日趁著宣傳期間，特地撥空相約逛「懶得鳥你」特展，一到展場充斥滿滿的「鳥」公仔，讓兩人瞬間融化，剛好農曆七夕將近，兩人索性扮起偽情侶化身「七夕同林鳥」，但黃昺翔透露自己過去情人節沒送過女友花，反倒是有送花給外婆和媽媽過。

來自新加坡的創作女歌手魏妙如，和妹妹在新加坡有開間花店，不喜歡人家送花給她，「反倒我喜歡送花給別人」，而首次在台灣度過七夕的她，也格外感到有趣；黃昺翔則說，情人節沒有買花的經驗，不過國小六年級時父母來參加運動會，他還特地買朵花送給媽媽，但沒送爸爸，讓爸爸很吃味。

黃昺翔和魏妙如在「懶得鳥你」特展中，正巧碰上暑假期間眾多人潮，不顧旁人眼光玩樂起來，黃昺翔笑說：「這個展覽真的好適合情侶來逛來拍照喔」魏妙如馬上俏皮接話說：「對阿！但男朋友真的要好好貼心對待另一半，不然我們女生真的會『懶得鳥你』」，逗趣對話讓人誤以為兩人是情侶，兩人則急忙撇清。

除了展區連商品區都太可愛，讓兩人差點「荷包大失血」，魏妙如也推薦大家6種花代表愛情花語，包括等待愛情的「卡斯比亞」；真心喜歡你的「藍色滿天星」；暗戀深刻愛情的「雛菊」; 忠貞愛情的「繡球花」;浪漫幸福的「紫玫瑰」以及守候愛情的「薰衣草」，祝福大家不管是單身或有伴的朋友都要快樂，每天幸福過每一天。「懶得鳥你」特展於6月29日(六)至9月15日(日) 在新光三越台北站前店13F舉行。

魏妙如黃昺翔相約看「懶得鳥你」展，魏妙如逗趣百出「懶得鳥你」表情，讓偽男友黃昺翔趕緊討好。（寬宏藝術提供）

黃昺翔魏妙如相約看「懶得鳥你」特展。（寬宏藝術提供）

於上月甫發片的黃昺翔及魏妙如，相約看「懶得鳥你」特展。（寬宏藝術提供）

黃昺翔魏妙如相約看「懶得鳥你」特展。（寬宏藝術提供）

於上月甫發片的黃昺翔及魏妙如，相約看「懶得鳥你」特展。（寬宏藝術提供）

(中時 )