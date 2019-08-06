白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）6日表示，美國總統川普希望與中國繼續貿易會談，並希望達成協議，但必須是「對的協議」，川普政府下月將接待中國代表團，進一步協商。

美國國家經濟會議主席庫德洛告訴CNBC，川普政府目前未考慮對中國的人民幣匯率行動採取其他措施。

(中時 )