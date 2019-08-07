一向作風獨特的美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），4日突然在個人推特貼出將英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）比作知名兒童節目「天線寶寶」的照片，引發網友議論。

馬斯克4日在推特貼出一張女王伊麗莎白二世在青翠草地上穿著紅、黃、綠、紫等不同顏色套裝的照片，貼文下方還貼了另一張四隻天線寶寶丁丁、迪西、拉拉、小波在草地上跳躍的經典照，馬斯克在女王那則貼文中只寫了女王（Queen）一詞，後頭附了張蜜蜂貼圖，其餘沒有多作解釋，天線寶寶那則貼文如出一轍，只標註了天線寶寶，後頭同樣附了張蜜蜂圖。

馬斯克的貼文引來網友議論紛紛，「財經內幕」（Business Insider）報導，有網友猜測特斯拉可能要推出取名叫「Model B」的新款皮卡車（Pickup Truck），因為除了女王和天線寶寶，馬斯克當天其實還連發了另外3則和蜜蜂有關的貼文。

“am … 🐝 guity” 🧐 — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2019

🐝 all u can 🐝 — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2019

另外報導也指，馬斯克有可能只是在吊網友胃口，畢竟他發推的風格實在太異於常人。

不過將備受尊敬的女王比作天線寶寶，這舉動著實惹惱了英國媒體，甚至將此舉視為對女王的「攻擊」，英國《地鐵報》（Metro）5日以「馬斯克對女王發起奇怪攻擊，將她比作天線寶寶」的斗大標題報導這則新聞，內文開宗明義回擊女王和天線寶寶一點也不像，「但是像馬斯克這樣的天才可能想得和我們其他人都不一樣。」文後還嘲諷馬斯克從一介億萬科技富豪變身為網路紅人，一定非常孤單、寂寞，才會有這麼多奇怪貼文。

(中時電子報)