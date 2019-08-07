不少家長常與幼童玩的遊戲「飛高高」其實相當危險！大陸一名爸爸在與女兒玩「飛高高」時，不料女兒卻被房頂旋轉的電風扇削傷頭部，導致顱骨凹陷性粉碎性骨折，經過搶救所幸挽回一命，目前正在進一步治療。

據陸媒《廣州日報》報導，身高178公分的父親曾先生為了讓女兒開心，經常與她一起玩「飛高高」遊戲，不過這次他玩得一時興奮，忘了頭頂上的天花板電風扇正在旋轉中，鋒利的吊扇葉片一下子從孩子的頭上削過，鮮血頃刻噴出，嚇得爸爸趕緊抱著她往附近的診所就診，歷經轉診至珠海市中西醫結合醫院手術後，清除顱內出血，將碎裂的頭骨逐塊修復後嵌合回頭部，所幸無神經受傷。

報導指出，將兒童抱著舉高高的「飛高高」遊戲雖然是許多家長與小朋友之間的親密互動，但實際上非常危險。醫生表示，當家長將孩子拋向空中，在重力的作用下，幼童下降速度加快，家長必須用更多力量抱住孩子，這樣就容易導致因夾持外力過大而損傷幼童的脊柱，甚至內臟受傷。

報導也指出，嬰幼兒的腦部發育不完全，且頸部肌肉較軟，「飛高高」動作易導致孩子腦部組織的位移，造成潛在的顱神經損傷等。如果頸椎受損嚴重，還會造成癱瘓。

(中時電子報)