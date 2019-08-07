先前返台在電視機面前落下男兒淚的林書豪，外界反應正反兩極化，不少人認為林書豪值得再戰NBA，但也有人直言林書豪的NBA路已走到盡頭。不過，林書豪並未氣餒，他在受訪時表示，每個人都有弱點，只有坦然接受它，才是最佳表現。

兩周前林書豪在國內的電視台現場訪問時談到遲遲找不到新東家的時候潸然淚下的表示，「我感覺NBA已經放棄我了！」就是這段影片引來了許多討論聲浪，有人支持他，也有人反對他，林書豪對此沒有後悔當時說出的這番話。

最近林書豪在接受《The Athletic》訪問時再次談到這段經歷時表示，「我認為展示出最脆弱的一面恰好才是最堅強的一面。誰沒有弱點，又有誰能當著眾人面前講出來，所以我認為能夠坦然面對自己內心的陰暗面才是最堅強的人。」

林書豪說，「如果我的那番話造成別人的誤解，那麼我會說聲對不起，因為我知道自己經歷過什麼，也明白知道遭遇過哪些障礙，我會繼續追逐著目標，勇往直前的實現它。」

(中時電子報)