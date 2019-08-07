喜愛散播歡樂的睿睿，曾參加過第5屆伊林璀璨之星選秀，獲得了璀璨之星新秀獎，才藝備受肯定。當時的他身形圓潤、個性活潑有趣，因此經常與「可愛」畫上等號，雖然有瘦身的想法，但擔心瘦了就會失去特色，所以持續胖到123公斤，直到發現別人對他的看法時，才開始了艱難的瘦身之路。

一開始，公司很積極地為他找尋試鏡、通告的曝光機會，但礙於身形的關係導致許多案子都無法合作，種種原因激發了要瘦下來的決心，不過長期都沒有運動以及肆無忌憚的飲食習慣，讓他在瘦身初期非常辛苦。因著工作繁忙的關係，很常忙到凌晨才能下班，根本沒有時間去健身房報到，所以他當時計畫每天運動1小時，不過太渴望瘦下來卻用了很激進的方式。

想闖蕩演藝圈的睿睿，因為身材過胖而備受考驗。

他說，當時的身體狀態能負荷的程度就是快走，明明是炎熱的夏天，卻穿著冬季的厚帽T在爬坡、平地反覆來回快走，但這樣的方式讓許久沒運動的肌肉承受不住，因此換來的是難以忍受的抽筋！慢慢地，調整運動方式，飲食上也做出極大的改變，像是每天都吃不加任何調味的原型食物，以及忍痛戒掉含糖飲料改喝熱水和茶。

持續五個月之後，掉了將近20K卻進入停滯期。他難過地回憶，當時真的很想放棄，不過看見每次運動完濕成一片的汗水以及鏡子裡改變得自己，這樣的成就感卻不停地推著他往前進。某天，前經紀人得知他的狀況，推薦他可以試試「名模美纖飲」突破撞牆期，喝了一週後，原本停滯不前的數字竟然開始往下掉，讓他重拾信心！

突破撞牆期成功擁有健康體態的睿睿，特別感謝美纖飲的幫助。

睿睿現在持續規律運動、健康飲食再搭配美纖飲輔助，4個月後讓他看見久違的89K。他開心地說，最終目標是要瘦到85K，但前提還是以自身狀況及開心為主，希望可以健康快樂地持續下去。並表示目前最大的挑戰是身邊不看好他的人，他們會藉機挖苦，甚至用美食惡意引誘他放棄，但當你有了目標並且去執行的時候，久而久之散發出來的自信會激勵到自己及旁人，自然而然就有持續努力下去的動力！

(中時電子報)