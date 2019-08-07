正當兩人聊到拔毛話題到高潮處時，媽媽一個闖入+狂瞪起來了，讓「呆妹兒」驚呆。（圖/翻攝自呆妹兒小霸王 微博）

網路直播夯，許多網紅、正妹靠著當直播主累積不少粉絲，有些甚至還因此有了不少月收入。近日有高人氣知名實況主大聊女性私密「拔毛」話題，對方還直接在鏡頭前拔起來了。不料老媽竟躲在一旁全程聆聽，還給她一記眼色，嚇得她當場愣住，而粉絲們也虧笑說「又被當場抓包了」。

大陸知名實況主「呆妹兒小霸王」長相甜美、蠢萌蠢萌的可愛模樣，再加上身材火辣，吸引不少粉絲追蹤。近日她與另一名實況主大聊「拔腿毛」話題，而對方也直接在鏡頭前拔起了腿毛。「呆妹兒」先是大讚對方「妳不知道妳拔的時候特別可愛嗎」，接著她還要求對方腿別放下去了，狂問說，「妳沒有這樣給別人拔過吧？」

只是這些字句，如果沒看螢幕畫面的話，可能會被他人聽了秒想歪。正當「呆妹兒」聚精會神地看女主播拔毛，她身後突然閃過一抹人影，原來媽媽早已躲在一旁偷聽她剛剛講了些什麼，而且似乎還誤會了女兒正在談限制級話題，狂瞪起女兒來了。

「呆妹兒」突然驚覺老媽就站在一旁，嚇得連口中的飯都噴了出來，這讓許多粉絲看了大笑，吐槽說「想起上次你打遊戲的時候阿姨站在門口」、「媽媽一出場，呆變慫」、「哈哈哈怎麼又被當場抓包了」、「死亡凝視」、「原來～呆妹是長得像媽媽～」。

(中時電子報)