人與人之間相處，常有「雞同鴨講」答非所問的尷尬狀況，有些可以一笑置之，但是若出現在熱戀男女，或是夫妻身上，尤其是七夕情人之際有些答問A＆Q稍有回答不慎，後果可能不堪設想。

臉書社團《爆料公社》今天有網友PO文說，那天認識很久的單身女性友人LINE問我：「老X，七夕那天你會準備什麼？」，原PO說，他思考了一下就回「就油飯，麻油雞，圓仔花花……」；女性友人再問：「準備那些做什麼？」；答：「準備拜拜啊…」，只見女性友人翻白眼走人，留下一臉黑人問號的原PO想著，那天不是七娘媽生日嗎？然後好幾天她已讀不回。

網友看了原PO的貼文反應熱烈，紛紛留言：『說你是笨蛋還不承認（氣到翻桌）』、『人家還有其他的意思你沒有揣摩出來啦～』、『七娘媽生....正解』、『你沒有錯！只是憑實力單身』、『因為少了米糕、彩粉、鏡子跟梳子 』、『這下班長的七娘媽完勝這一回合！』、『我是女生我也會已讀不回…』。

另外還有一位網友，日前也在《爆料公社》貼文，「昨天晚上和朋友聚餐，老婆傳來這張照片。

老婆：想要這個包就早點回家！

丈夫在外應酬，老婆寄了這張照片，問他要不要這個包，你看懂了嗎？（取自《爆料公社》）

我：我幹嘛要妳這個爛包？

我從昨天晚上回家就一直被關在門外到現在，我到底做錯了什麼？求解

網友看到更是捧腹大笑，原來這個「包」照片意義深遠呀！

網友貼文讓網友捧腹大笑。（擷自《爆料公社》）

(中時電子報)