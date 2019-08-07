駐日代表謝長廷今（6）日與駐日的台灣媒體茶敘時，被問到有關台北市長柯文哲今天組台灣民眾黨一事時表示，「以我來講」，如果真的要選上總統，就不會組黨。謝長廷也認為，柯文哲在罵綠的，綠的感到很生氣，其實他是在拉藍的票。

根據中央社報導，謝長廷今天在東京駐日代表處與台灣媒體茶敘，問到柯文哲今天組黨一事時表示，不知柯文哲為何要組黨、什麼時候決定組黨的。

謝長廷說：「如果是我，真的要選總統選上的話，就不會組黨。」

謝指出，組黨後會限縮，雖然看起來更有力量，但就是1/3或1/4的力量。如果要選總統，就要保持較寬廣的格局，所以柯文哲會不會參選總統，還不知道。

謝長廷認為，如果柯文哲是要發展政治勢力，像是國會的力量，當然組黨是一個機會。組黨的話，不分區席次非常多，也有補助金什麼的。但他還是認為，如果要選總統，組黨好像不大好。

謝長廷詼諧地說：「不過他（柯文哲）的智商比我高，聯考他也考得比我多分。」

至於柯文哲如果參選明年元月的總統大選，會拉到藍營的票或綠營的票？

謝長廷分析，「這端視柯文哲選戰的打法，可拉藍也可拉綠，這是很辯證的問題。因為你看柯文哲在罵綠的，綠的感到很生氣，其實他是在拉藍的票。所以這東西（思考）要轉很多個彎。」

(中時電子報)