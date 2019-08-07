《台灣颱風論壇》貼出海面上三颱的路徑，8號范斯高已經登陸南韓並急遽減弱；10號科羅莎雖然會不斷增強，但會往日本方向走；9號利奇馬則是唯一會影響台灣本島的颱風 (圖／台灣颱風論壇)

輕度颱風利奇馬來勢洶洶，恐成為北部惡夢的「西北颱」，對此氣象局也表示，利奇馬過去幾小時路徑沒有變動，穩定朝著西北方前進，但速度有加快趨勢，最快在7日凌晨就會增強為中度颱風，並在中午發布海上颱風警報。

氣象局表示，利奇馬目前七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑則是50公里，強度已經達到輕颱上限，最快7日凌晨就會升級為中度颱風，而8日入夜後東部、北部風雨就會開始出現，9日則是最靠近台灣之時。目前氣象局預測路徑依舊是颱風中心將穿過彭佳嶼與台灣本島間、最正統的「西北颱」，但仍舊無法排除登陸可能。

目前海面上罕見「三颱共舞」，《台灣颱風論壇》表示，8號颱風范斯高登陸南韓，但結構已被破壞，急遽減弱；10號颱風柯羅莎受益於環境，將會不斷變強變胖，但預估將往日本方向走；9號颱風利奇馬則是唯一對台灣有威脅的，將在周四、五從台灣附近通過。

(中時電子報)