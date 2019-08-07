2020大選將近，台灣政論節目又要一波大洗牌？有傳趙少康因為不滿TVBS電視台選邊站，主動請辭《少康戰情室》主持棒，遭強力慰留，甚至還有業界人士爆料，T台明顯轉向力挺韓國瑜的關鍵原因，令網友震驚電視台間的競爭之殘酷。
有傳TVBS董座、王雪紅老公陳文琦在九合一大選後特別關心政治新聞，甚至要求旗下招牌節目《少康戰情室》挺韓，令主持人趙少康不滿想走人，最終被陳文琦以大局為重、別造成藍軍分裂為由，勉強慰留成功。
據鏡週刊報導，甚至有業界人士爆料，其實T台轉向挺韓的主因，就是身為新聞台身為TVBS獲利命脈，未料收視率竟輸給中天長達7個月，讓陳文琦相當緊張，決心改變。
不過趙少康事後也向媒體否認請辭一事，稱自己只是向製作部反應意見，希望節目立場能維持中立。對於T台轉向挺韓一事，也吸引PTT網友留言討論，「依照收視率改變客群本來就很正常」、「電視台的不看收視率調整節目內容，是要看X小？看ptt風向調整嗎」、「商業電視台會比較收視率很正常」。
(中時電子報)
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