新興政黨陸續出現，幾乎都是偏綠色彩，民進黨台南市議員蔡旺詮表示，這反映對蔡英文執政現況的不滿。柯文哲的台灣民眾黨與小綠政黨搶攻立委席次，民進黨立委保衛戰將非常慘烈。柯文哲、郭台銘對蔡英文連任的殺傷力也最大，

根據中評社報導，蔡旺詮指出，這些新興的政黨，幾乎都是出自泛綠陣營，這個現象除了反映對蔡英文執政現況的不滿，也代表民進黨在處理泛綠陣營內部不同立場、不滿情緒，並沒有達到溝通、化解、整合的效果，才使得這些人決定出走。

他表示，回顧去年九合一選舉民進黨大敗，半年多來，民進黨對於敗選檢討與改革，並沒有提出什麼具體的作為，但蔡的民調支持度仍能回溫到足與國民黨抗衡的程度，主要還是來自於反中，以及近來的香港動盪等外部因素。

從2020大選的形勢變化上看，蔡旺詮表示，柯文哲是否與郭台銘合作，對蔡英文連任之路的殺傷力最大。但柯投入大選的可能性偏低。

蔡旺詮認為，柯決定組黨的那一刻，宣告「蔡柯配」已經沒有機會；現在，「郭柯合」對蔡英文最不利；若柯組黨主攻立法院，柯自己不選、全力支持郭參選，這對蔡英文的殺傷力就會小一點。

至於表態一定參選到底的前立法院長王金平，蔡旺詮認為，民進黨內到目前為止，完全沒有接納王金平氣氛。

蔡旺詮也認為，民進黨的立委保衛戰，除了要對付國民黨外，將面臨小綠政黨的強力瓜分票源，民進黨立委席次恐將大跌，戰況會非常慘烈。

(中時電子報)