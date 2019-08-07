台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨在昨(6)日正式成立。對此，網友「音地大帝」姚介祥在網路上號召「拋棄」柯文哲周邊商品活動，網友按讚支持者逾萬人，結果今天「拋棄」活動登場，只有「音地大帝」一人到場，場面超尷尬，被嘲諷「萬人響應，一人到場」。但姚介祥「黑柯」決心不變，事後在臉書po出摧毀的物件戰果，並指柯文哲的總統路，是斷在他自己與溺愛他的信眾手上。

姚介祥表示，今天的柯文哲周邊拋棄大會，總共有超過20名前柯粉捐獻了一大堆柯文哲周邊，年紀從目測20多到60幾的都有，捐贈物品從2014的第一本書，到各種版本的衣服，到去年的T恤，還有上百隻手搖旗，甚至有柯文哲競選總部工作人員的黑背心，大家都不好意思露臉，都是默默路過把東西交給我來破壞。

他憑印象打出今天摧毀的物件有書：撕毀白色的力量兩本，改變成真兩本，另有一本白色力量直接丟掉。衣服：剪破3-4件T恤，一件polo衫，一件柯文哲競選辦公室工作人員背心，其中有一件是去年版本的T恤。帽子：7號鴨舌帽2頂，留存3頂改天使用。貼紙：14年超大貼紙剪兩張丟四到五張。後背包：剪掉一個。白色菜瓜布：丟掉兩個。熱水袋：剪破一個（民眾自己剪破）手搖旗：剪5隻左右，另有大約百隻直接丟掉。健走活動紀念鐵牌：兩個，直接丟掉。

書包：不同款式書包三個，其中一個民眾自己剪。桃紅花紋領巾（應該是吧）：20141129勝選之夜給柯文哲簽名的。

其實，上述戰果證實姚介祥號召「拋棄」活動失敗。但他堅信柯文哲的聲勢會快速下滑，稱柯文哲的走火入魔越來越嚴重，柯文哲的總統路，是會斷在他自己與溺愛他的信眾手上。

(中時電子報)