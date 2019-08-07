共軍05式兩棲突擊車

上月底大陸在浙江舟山島與與福建東山島附近海域發佈軍事演習航行警告，隨後便在台灣南北的這兩個海域進行了海上大規模演習。陸媒指稱，由於共軍裝備現代化已有長足進步，因此這次對台演習相較1996年台海危機已有極大不同，共軍只用5天時間就完成演習的戰鬥任務。

《新浪軍事》報導說，1995-1996年間發生的台海危機雖已過去20餘年，但仍讓人記憶猶新。當時是共軍現代化剛起步的90年代，而今共軍裝備現代化已經是今非昔比。這次演習對台施壓的意味濃厚，前後5天的演習或許就暗示對台軍事行動將在5天內解決戰鬥。

報導說，1996年台海大演習的畫面顯示，共軍使用的是早期型63式水陸坦克和77式兩棲裝甲輸送車，這是當時共軍登陸部隊的絕對中堅。由於還沒有運送主戰坦克的運輸工具，63式水陸坦克必須在登陸初期擔任移動堡壘和火力支援平台，掩護登陸部隊前進。而進入90年代以來，台灣反裝甲作戰能力不斷提高，63式水陸坦克的生存能力面臨嚴峻考驗，面對當時台灣已裝備的M48H、M60A3主戰坦克，更使63式水陸坦克處於十分被動的境地。現在共軍已使用更先進的05系列兩棲突擊車和兩棲步兵戰車，用以取代63式水陸坦克等老舊裝備。

此外，報導指出，1996年登陸作戰演習時動用不少的民用船隻，有些民船還加入登陸第一梯隊。如今共軍不僅擁有了足夠多的大型登陸艦艇，還配備了高速兩棲突擊車、氣墊登陸艇及直升機等快速運輸工具，可在敵方視距以外就開始發起攻擊。尤其野牛氣墊船與726型氣墊登陸艇都可在短時間內，將數十噸重的主戰坦克運抵灘頭，不僅將對灘頭守軍構成極大的心理壓力，還有助於提升首批登陸部隊士氣。

在為登陸部隊護航的作戰艦艇方面，1996年共軍戰艦現代化才剛起步，只有一艘052型哈爾濱號導彈驅逐艦，以及4艘小型的053H2G型導彈護衛艦，這5艘驅逐護衛艦幾乎就是當時中共海軍的全部精銳。當時性能更好的053H3型導彈護衛艦首艦才剛動工，俄羅斯現代級導彈驅逐艦也還沒有下訂單。039型常規潛艇則是在台海危機結束後才開始服役，5艘091型核潛艇則是當時唯一能夠對敵方航母戰鬥群產生實質威脅的水下兵器。

報導說，從1996年台海危機以後，中共海軍大量的導彈驅逐艦、綜合登陸艦、大型驅逐艦、新式潛艇已服役數十艘，當年做為門面的驅逐艦甚至轉移給海警巡邏隊使用，現在不論是航母、艦載機都已進入獨立自主的發展路線，這種現代化不是用錢買來的，當然也不會被敵人的一兩件先進武器所嚇倒=, 其它國家也不可能通過對台軍售就改變當今兩岸力量的對比。

(中時電子報)