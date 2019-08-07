從事生殖醫學超過30年經驗的不孕症名醫、茂盛醫院院長李茂盛指出，相較一、二代試管，第三代試管是目前最新技術，會先進行基因檢測，找出正常胚胎植入，因此成功率大大提高。

試管嬰兒三代 差別在哪？

試管嬰兒技術分成三代，每一代的試管嬰兒成功率都不同，主要的差異在於適用的對象不同，因此李茂盛也強調，不能以技術愈新就愈厲害的思維去衡量，有需求的民眾還是得先了解各代的技術和差異，才能選擇適合自己的試管嬰兒技術，進而提升試管嬰兒成功率。

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李茂盛解釋，試管嬰兒第一代是直接將精卵放在同一個培養基中，讓精子和卵子自由結合，如同一般的「常規受精」，這就是所謂的第一代試管嬰兒技術(IVF-ET)。

第一代主要是針對女性不孕者，適合輸卵管堵塞、子宮內膜異位、内分泌等引起的不孕症患者，但若是男性也存在精子數量不足的問題的話，就可能體外受精失敗。

而第二代試管嬰兒技術又稱為單精子卵泡漿內注射技術(ICSI)。有別於第一代精卵子的自由結合，第二代試管嬰兒需要在顯微鏡下操作，使用特殊固定器將卵子固定，再用針管吸取一個精子，將針頭插入卵子的細胞質後再將精子注入。

李茂盛指出，第二代試管嬰兒主要是針對男性不孕者，例如精子数量稀少、活動力不足、無排精，但輸精管內仍有少量精子或是即便活動量充足但仍無法與卵子結合的狀況，就適用於第二代試管嬰兒技術。

至於媒體爆出的第三代試管嬰兒，是以第二代的技術為基礎，偏重於胚胎著床前的遺傳診斷。當胚胎發育到4~8個細胞的小胚胎時，會取出1、2個細胞，通過分子診斷，進行遺傳學檢查，確認胚胎沒有遺傳疾病後再進行胚胎移植。

李茂盛指出，女性、男性不孕患者皆可適用於第三代試管嬰兒，同時也適合年齡超過34歲的高齡產婦，或是夫妻其中一方或雙方有遺傳疾病、多次自然流產的紀錄或者染色體異常等患者，主要是要透過胚胎着床前染色體篩檢及胚胎着床前基因診斷來防止遺傳疾病傳遞。

不孕症盛行率躍升 試管嬰兒成功率高嗎？

台灣不孕症盛行率從10％躍升為15％，過去不孕症多半是和輸卵管阻塞、精蟲稀少等原因有關，但李茂盛表示，現在不孕症原因演變為晚婚女性卵子老化所致，因此建議想生寶寶卻還沒有對象的女性，可以在34歲前將卵子冷凍保存起來，試管嬰兒成功率會相對較高。

無論是第幾代試管嬰兒，成功率都是民眾最關心的，對此李茂盛表示，第一代試管嬰兒是藉由排卵針、排卵藥助孕，試管嬰兒成功率大約20％～30％，而第二代主要藉由排卵藥改良，讓排卵增加，使懷孕率至50%~60%，第3代則利用運用最先進的紡錘體辨識技術以及造價千萬的即時影像監控系統、次世代序列分析儀進行基因檢測，抽取胚囊5至10個細胞檢查染色體檢驗5萬、6萬個基因，找出正常胚胎植入，因此將試管嬰兒成功率提升到85%。

不過李茂盛也強調，試管嬰兒實際成效仍因人而異，可能會受個人療程和身體狀況影響，最好諮詢專業醫師。

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(中時電子報)