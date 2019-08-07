王世堅受訪嗆聲不客氣要送柯文哲8個字，一旁記者憋笑。(影片自3:32開始)

台北市長柯文哲日前拋出震撼彈，成立「台灣民眾黨」拚2020大選，曾自稱「理科先生」的台北市議員王世堅的看法為何，引發外界關注。而王世堅也不負外界期待，除了怒批柯文哲「騙子生涯終極目標就是組成一個詐騙集團」，還火大要送柯文哲８個字，只是他貴人多忘事，到底要送柯文哲哪8字直到訪問結束仍不得而知，讓看了影片的網友忍不住噴笑。

不過究竟王世堅要送柯文哲哪8字，他當天晚上在政論節目就自揭答案，「我覺得柯文哲的這個組黨，我也是在半年前我就斷定柯文哲必定組黨，道理很簡單啦！在我眼中柯文哲是個騙子嘛，騙子生涯的終極目標啊，就是組成一個詐騙集團，獨騙騙不如眾騙騙。」

接著王世堅又稱要送柯文哲8個字，那就是「養郭鼻息，財神跟班」，一席話讓主持人陳鳳馨、黃暐瀚等人都笑了。

王世堅日前受訪被問起柯文哲組黨一事，火力全開，痛批騙子生涯終極目標就是要組成詐騙集團，接著又嗆聲要不客氣送對方8個字，「就是......我不客氣8個字送給他啦！吼，這個......實在吼……太凶狠了，我我我...我先講點別的好了。」於是乎到訪問結束王世堅還是沒講出是要送哪8字給柯文哲，只見旁邊記者憋笑憋得很痛苦。

(中時電子報)