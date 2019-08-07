民進黨立委劉世芳的實力不容小覷。（本報系資料照片）

高雄市立委第三選區（左營、楠梓區），將由現任立委國民黨黃昭順與民進黨劉世芳角逐，由於該選區去年在韓流的激化下，翻轉藍綠五五波的局面，藍軍略勝一籌。若黃昭順能夠整合藍軍勢力，或許能挑戰成功。

黃昭順與劉世芳都是現任立委，黃昭順在國民黨初選擊敗勁敵張顯耀、現任市議員陳麗珍，及學界出身的孫健萍，披上藍軍戰袍，出馬挑戰劉世芳。

劉世芳為現任左楠區立委，她曾經擔任高雄市副市長，屬於菊系人馬，擁有不錯的地方人脈。日前香蕉煎餅廣德家遭到不平待遇，她為其發聲，上百民眾到服務處支持，頗得民心。

左營區近市區的社區結構分為舊社區與新社區，藍綠支持者過去以來隨著執政者的不同而有所改變。原本藍軍在此處屬於劣勢，但韓流在去年11月大爆發，一舉扭轉該區綠大於藍的屬性，令韓國瑜當選高雄市長。左營還有海軍眷村，隨著韓流的國旗舞動，藍軍鞏固不少鐵票。

楠梓區方面，屬於工商業區居多，同時也有一些文教區，過去因為民進黨執政，綠軍的支持者居多。但隨著韓流的此消彼漲，藍綠比很接近，誰能掌握左楠20％的中間選民，誰就能勝出。

(旺報 )