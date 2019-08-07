今天凌晨1點整台北傳出規模3.2地震，根據中央氣象局最新資訊，7日凌晨1時0分發生芮氏規模3.2地震，地震深度5.0公里，震央位於台北市政府北方14.9公里（位於台北市北投區）最。各地最大震度台北陽明山3級、新北市五股2級、台北市1級、桃園市1級。

PTT上有許多夜貓子或是被晃醒的網友紛紛回文說，「怎麼抖一下」、「睡到一半，感覺床被踹了一下」、「台北有感」、「聽說陽明山有地震，台北人要準備搬家了？」、「台北會變成龐貝？」、「大屯火山熱身中」、「七夕就地震？」

(中時電子報)