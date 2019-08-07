台北抖一下！北投凌晨1時3.2地震 深僅5公里 01:472019/08/07 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北晃一下！北投凌晨1時3.2地震 深僅5公里 （圖/氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天凌晨1點整台北傳出規模3.2地震，根據中央氣象局最新資訊，7日凌晨1時0分發生芮氏規模3.2地震，地震深度5.0公里，震央位於台北市政府北方14.9公里（位於台北市北投區）最。各地最大震度台北陽明山3級、新北市五股2級、台北市1級、桃園市1級。 PTT上有許多夜貓子或是被晃醒的網友紛紛回文說，「怎麼抖一下」、「睡到一半，感覺床被踹了一下」、「台北有感」、「聽說陽明山有地震，台北人要準備搬家了？」、「台北會變成龐貝？」、「大屯火山熱身中」、「七夕就地震？」 (中時電子報) #地震 #台北 #北投 #陽明山 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 週四颱風假放定了？吳德榮這麼說 - 生活 獨》私菸案果然基層扛責！華膳懲處名單出爐 - 生活 三颱共舞！利奇馬逼近 第10號颱風「柯羅莎」生成 - 生活 林志玲傳做「三代試管」拚生子 名醫揭成功率大增內幕 - 生活 正妹直播拔毛!下一秒老媽闖入糗了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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