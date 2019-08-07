黃美珍與賴銘偉組成的樂團「神木與瞳」睽違9年宣告推全新單曲〈說好一起走〉，而籌備時間，黃美珍也懷孕升格當媽，今年是神木與瞳成軍11週年，粉絲殷殷企盼兩人合體演唱新作，黃美珍透露，此次合體是她主動邀請賴銘偉，「我很懷念我們ㄧ起在舞台上的表演，很多粉絲都說非常想念我們的嗓音。」賴銘偉思考了將近一年才點頭答應，「覺得大家都長大了，這幾年的經歷在詮釋歌曲時，會有不同心境的火花。」

美珍挺大肚錄音相當辛苦，首次懷孕害喜相當嚴重，賴銘偉貼心地帶水果給黃美珍和她肚子裡的小孩補充營養，「美珍懷孕是星光二班的大事，我和工作人員自然會格外多照顧她，只要能讓媽媽開心的事，都很樂意去做。」阿弟仔則擔心她孕吐吐在昂貴的錄音器材上，專門買了一個垃圾桶擺在她旁邊。被問籌備時與賴銘偉朝夕相處老公張瑞哲會不會吃醋？黃美珍笑說：「我老公從我參加超級星光大道時就是我粉絲了！後來神木與瞳出專輯時他還有買CD呢！一點都不會吃醋反而替我開心。」

(中時 )