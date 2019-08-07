ASU VivoBook S系列隨貨搭贈潮流塗鴉造型貼紙，為筆電注入個性化街頭風格，貼近年輕世代喜愛用貼紙裝飾筆電的風潮。（華碩提供）

ASUS VivoBook S15，定價3萬4900元起。（華碩提供）

華碩今年於COMPUTEX時所發表的，世界首款搭載智慧觸控板ScreenPad 2.0的多彩筆電「ASUS VivoBook S15」，已經在台正式上市，除了有智慧觸控板以外，因瞄準商用族群，為了提升工作效率，因此更內建了快捷鍵與多款便利的應用程式，讓使用者在使用上更方便及快速。

全新ASUS VivoBook S15內建的ScreenPad 2.0智慧觸控板，採用了18：9的5.65吋觸控螢幕，讓平常已經習慣了智慧型手機的使用者，能以直覺快速操控，更提供眾多便利的應用程式的輔助工具，還能自行新增更多應用程式像Evernote、Spotify、Corel等，另外在機身上也採用了輕量的1.8kg、薄18mm機身設計，攜帶更方便容易，定價3萬4900元起，11日前購買ASUS VivoBook系列指定機種，登錄再送「威秀雙人電影票」。

(中時 )