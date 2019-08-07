夏天熱呼呼，還是想看海！來北海岸走走吧！北觀處為配合2019寶島仲夏節活動，凡民眾於8月7日至31日止，至該處6個遊客中心(包括觀音山、三芝、白沙灣、金山、野柳、和平島等)與寶島仲夏節關東旗合照並上傳北觀粉絲團臉書，即可兌換限量小禮物。除至6個遊客中心拍照打卡有好禮，至寶島仲夏節北海岸石花凍冰的7家仲夏冰品店家吃石花凍並打卡拍照上傳臉書，各遊客中心再加碼贈送涼感毛巾。

舊金山總督溫泉 北海四寶晶圓凍。（圖取自北觀處官網）

來到北海岸，當然不可錯過在地特色消暑聖品石花凍(又稱海燕窩、寒天)，北觀處轄區內仲夏冰品店家計有和平島公園、貓頭鷹窯烤披薩屋、伊莎貝拉海灘咖啡館、舊金山總督溫泉、中葉飯店、北海岸愛之船及劉家肉粽共7家，均有販售特色石花凍冰。

北海岸愛之船水果寒天石花冰粽。（圖取自北觀處官網）

如選用鳳尾等級石花配上脆梅的鳳尾脆梅石花凍，還有以石門特色美食肉粽為造型的水果寒天石花冰粽，以及加入各式當季水果的石花凍冰等等，與民眾一同清涼消暑。此外，遊客亦可參加「種夏天加一味」活動(7/1~8/31)，歡迎大家相約來呷冰抽大獎拿好禮。

(中時電子報)