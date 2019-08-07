每個女孩童年時都有一個公主夢！今年是迪士尼的《小美人魚》30週年！真人版電影也即將開拍！全新「Miravivi 公主的夢幻世界」即將降臨台中草悟廣場，8月9日盛大開幕！快閃期間8月9日至9月22日，免門票排隊入場，富迪士尼公主限定系列商品首次曝光！有限量300組等身小美人魚大抱枕，一起歡樂慶祝30週年！8月9日開幕當天晚間將有浪漫草悟廣場點燈，彷彿置身在夢幻花花世界中，一圓公主夢。

長髮公主樂佩、睡美人、白雪公主、美女與野獸貝兒公主，齊聚草悟廣場，漫步在美麗長道。（圖取自活動官網）

轉轉轉！轉出好心情！本次活動首次曝光巨型城堡販賣機及迪士尼周邊商品一番轉；高達三米九超巨型四軌道限定販賣機，專屬給擁有美麗公主心的你無限驚喜；還有超好玩的迪士尼周邊一番轉，眾多迪士迪角色齊登場，轉出歡樂驚喜好禮！

巨型抱枕首次在公主的夢幻世界期間限定店登場。（圖取自活動官網）

迪士尼公主系列台灣快閃巡迴第二發草悟廣場夢幻亮相預告！城堡巨型販賣機首次曝光，四款驚喜按鈕分別售出超夢幻驚喜，不定期更換限定首發商品；絕不能錯過環繞華麗打卡牆，超吸睛迪士尼公主夢幻區、《小美人魚》經典海洋風，熱愛迪士尼公主的粉絲們千萬不能錯過草悟廣場打卡熱點！

歡慶小美人魚三十週年，期間限定打卡拍照專區，彷彿悠遊在美麗海洋中。（圖取自活動官網）

此外，迪士尼周邊限定一番轉也在台中草悟廣場首次曝光，多款限定好禮轉出小幸運，開心帶回家。為了慶祝《小美人魚》30週年，快閃店獨家販售等身巨型抱枕，擄獲小美人魚粉絲的心。

(中時電子報)