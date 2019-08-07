曾拿下第十二屆金曲獎「最佳重唱組合」的原住民樂團「北原山貓」，由主唱吳廷宏、陳明仁組成，吳廷宏早年參加台視《五燈獎》獲五度五關肯定，近期以歌唱活動及主持電台節目為主，女兒吳亦帆也在歌壇闖蕩。日前吳廷宏卻忽然消失於《大小山貓howa?伊呀呼》節目一個月，本刊調查，原來六月底他因天氣太熱而中風，但吳家人不想驚擾外界，對病情相當低調，僅少數工作夥伴及親友知情。

八月一日早上近十一點，本刊記者直擊歌手吳亦帆穿拖鞋、戴口罩，在台北國泰醫院一樓大廳推著輪椅，輪椅上坐的正是她六十八歲的父親、「北原山貓」主唱吳廷宏，母親則跟在後頭拉著行李箱。

滿頭白髮的吳廷宏看起來相當虛弱，一路沉默不語，由老婆、女兒輪流陪同在醫院大廳等待兒子吳亦偉。吳廷宏雖戴著口罩，仍可看出氣色不佳且一臉疲態；蓋著保暖外套的他，雙手放在午睡枕裡，保暖措施做得徹底，似乎擔心因著涼影響病情。期間他閉目養神，鮮少和家人對話，吳亦帆偶爾拿手機聯絡。

接近中午時分，吳亦偉才開著一輛灰色休旅車抵達醫院大門 ，吳亦帆先將行李拿到門口，吳廷宏則由老婆推往門口上車，隨後一家人離開醫院。途中吳亦帆和媽媽下車採購，一家人在中午十二點十三分返回台北市大安區的住處。接著吳亦偉從後車廂搬下助行器，看來吳廷宏目前仍無法自行走路。

本刊調查發現，六月底吳廷宏因天氣太熱引發不適而中風，隔天才由老婆陪同辦理住院。據悉，他病發當下無法講話、右手也舉不起來，住院休養一個多月，經歷多次復健，如今他已可以講話，右手狀況也好轉，才在醫師同意下返家休養。

吳亦帆的經紀人證實吳廷宏在金曲獎當天早上因小中風送醫，「老師（吳廷宏）目前恢復良好，積極復健中，但老師個性比較急，一直想趕快跟大家見面，是女兒攔著要他好好休養，因此住院住得比較久。」經紀人也說，因為不想讓大家擔心，所以才沒說，而吳廷宏五號生日時，也許下身體健康的願望。（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)