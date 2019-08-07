王曉書當初堅持帶球嫁給須家隆時，就被貼上小三的標籤，她深怕流言會影響兩人的工作，趕緊出面否認，強調兩人在須家隆與第一任妻子離婚後，才開始交往。

儘管媽媽反對，旁人也提醒「須家隆風流」，但王曉書都不在意，堅持要結婚生下孩子，還逢人就表示：「老公對我很好，我不會因為別人的想法而動搖，我會自己判斷。」

王曉書三歲時，因發燒失去聽力，由媽媽獨自扶養。看到媽媽辛苦地四處打工，王曉書便努力念書，求學時期品學兼優，沒什麼事讓媽媽煩心。結婚一事，是王曉書第一次惹媽媽生氣，她曾透露：「和他（須家隆）交往時，他剛離婚，有一個小孩，是上班族，媽媽無法接受我當繼母，不希望我步上她離婚的後塵。」

深知成家大不易的王媽媽，非常擔心王曉書，母女倆更起了爭執，「看著媽媽流淚，我很難過，也很為難，老公和媽媽我都要。」王曉書帶著須家隆見了媽媽好幾次，媽媽都不給對方好臉色，後來發覺這女婿的脾氣不錯，才慢慢接受。

當年的婚宴上，王曉書當著媒體的面，開玩笑地警告須家隆今後只能專一對她，須家隆也用手語比出「要照顧妳一輩子」的誓言，畫面感動不少人。新婚時，王曉書更把照顧6歲繼子的心路歷程寫進書裡。

王曉書曾說，自己遺傳了媽媽好強、不服輸的個性，「不會告訴家人不快樂的事，而且這個婚姻是我選擇的。」只是夫妻倆共同打造的幸福家庭，現在剩她獨自撐起，當年的承諾與信任，如今已經隨風而逝。（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)