距離二○二○總統大選還剩下約半年時間，七月三十一日晚上政壇驚傳台北市長柯文哲要組黨，逼得柯文哲不得不在八月一日上午正式宣布這項訊息，還指控內政部刻意對外洩漏組黨的消息。

台北市長柯文哲要組黨的消息，其實早在一年多前就傳得沸沸揚揚，八月一日柯文哲終於一槌定音，宣布六日正式成立台灣民眾黨，這個消息為台灣政壇投下一枚震撼彈。

柯文哲接受媒體聯訪，期許自己在政治上「找回良心，莫忘初衷」，也強調重點並非「九二共識」或是統獨，中心思想是要讓人民過好生活。

看似晴天霹靂的組黨新聞，其實有跡可循。一名台商向本刊爆料指出，早在七月二十一日，近二十名友柯和友郭商界人士就在台北市大同區知名的「新醉紅樓」聚餐。當晚由柯文哲乾妹妹、前彰化縣立委黃文玲出面邀約，與會還包括柯爸柯承發和柯媽何瑞英。大夥酒酣耳熱提到「柯文哲若全力配合郭台銘，雙劍合璧一定天下無敵。」外界揣測鴻海創辦人郭台銘與柯文哲的「郭柯合」，似乎已媒妁成形。

本刊記者向柯媽查證當天與會情形，柯媽先說年紀大了，不太記得，接著又改口說：「那天很多人都有來跟我換名片啦！有沒有郭台銘的人喔？我哪知道，名片（拿回家）到現在都還沒好好看。」邀宴的黃文玲則說，因為柯爸、柯媽白天北上參加一場活動，不想讓老人家餓肚子回家，才邀請好友們聚餐。黃文玲強調：「大家絕對只是純聊天，完全沒有討論到政治、郭台銘等議題。」還反問本刊：「是誰告訴你這件事的？如果亂報導，我一定採取法律動作。」（政治組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)