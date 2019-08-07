外型亮麗的王曉書，努力克服聽不到的障礙，擁有模特兒、演員、作家、主持和手語主播多重角色，人生故事相當勵志。2006年，她違抗母命，嫁給同為聽障的外景主持人須家隆，生了一雙兒女，看似圓滿幸福。沒想到，這段無聲的婚姻其實早已變調，須家隆在2015年娶了第三任妻子，而王曉書始終對外隱藏單親媽媽的身分。

十三年前，王曉書不顧母親反對，與外型頗為陽光的須家隆奉子成婚，成為男方的第二任妻子。須家隆與第一任聽障妻子結婚十年，育有一子，二○○二年離婚；四年後他與王曉書結婚，兩人育有一男一女。但令人意外的是，小倆口早就悄悄離婚，二○一五年間，須家隆開啟人生第三春，娶了印尼籍妻子並生下一女。

本刊取得當年須家隆與印尼籍妻子在新北市淡水區拍攝的婚紗照，只見兩人四處放閃留下愛的足跡，還穿上印尼傳統服飾舉辦婚禮，看來是愛得一發不可收拾。

據悉，須家隆與印尼籍妻子所生的女兒現年約四歲，模樣可愛，一張張全家福照皆洋溢著幸福，但這幸福的背後，躲著另一個受傷的女人，就是王曉書。（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)