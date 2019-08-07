「金曲歌后」艾怡良6月29日奪下金曲獎「最佳作曲人獎」，在慶功宴上，她與艾爸、艾媽及交往4年的義大利籍男友「老李」同桌，看來好事將近；不過到了7月29日，她卻突然在臉書發文宣布和老李因對結婚無共識而分手，令不少人錯愕。事實上，在艾怡良發文前5天，本刊記者便直擊她與另一位洋男約會，不斷在街頭用屁股向對方調情，更疑似已同居一陣子，如此迅速投入新戀情，有無縫接軌之嫌。

7月29日，艾怡良在臉書昭告與交往4年的義大利籍男友「老李」已分手，經紀人進一步透露，2人是在金曲獎典禮後協議分開。本刊記者於7月24日晚上7點多，直擊她隻身前往台北小巨蛋觀賞音樂劇《獅子王》，10點47分獨自返家。1小時後，艾怡良住家門口出現一位洋男牽著她的愛犬，艾怡良則跟在後頭，定睛一看，這位洋男竟不是老李，不但年輕帥氣、身材精實，藍色眼珠更有撩人的魅力。

隔天中午12點半，本刊記者又見到他們現身，洋男一手牽著狗、一手提著購物袋，艾怡良也拎了一大袋東西，還外加2杯咖啡。本刊記者觀察發現，購物袋裡疑似裝著居家用品和零食雜物，以如此日常的採買行程研判，2人應該已經同居，關係進展得相當神速。當天傍晚7點，2人一起出門，艾怡良去遛狗，洋男則是到附近的健身房運動，小倆口終於有1小時沒黏在一起。

到了晚上9點多，艾怡良和洋男從社區後門搭車，到公館的火鍋店用餐，席間2人邊吃邊聊，嘴巴沒停過，看得出艾怡良心情相當愉悅。原本坐在男友對面的她，後來乾脆擠到同一邊，並順勢將頭靠在洋男的肩膀上。

一刻都不願和洋男分開的艾怡良，連拿醬料也要一起行動，在佐料區更是旁若無人，頻頻互丟「觸身球」，眼神交會時盡是愛意橫流，完全沒在管是否有人注意到他們放閃的舉動。

涮完牛肉到晚上11點多後，小倆口被對方撩起的愛火仍未停歇，接著便轉往騎樓續攤「涮人肉」。

艾怡良哈菸時，不忘用屁股蛋偷襲洋男，她似乎嫌屁屁攻勢不過癮，後來乾脆往男友堅實的胸膛撞去，洋男幾度防守後也還以顏色，2人就在路邊「你弄我弄」好長一段時間，熱戀中的情侶果然再無聊的遊戲，也能玩得很起勁。街頭開戰了幾回合後，他們就搭車返回住處，繼續共度浪漫激情的夜晚。（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)