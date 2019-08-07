原本是阿伯阿桑在賣的路邊雞蛋糕，近年突然成了創業熱門選項，雞蛋糕教學從幾千元到幾萬塊不等，有人用小推車賣，也有人訂製造價5萬元以上的造型腳踏攤車，但是開的多收的也多。

網路上有不少「雞蛋糕攤車」拍賣中，一輛在臉書高雄社團標售的中古攤車託售者告訴記者，「原攤車主人20多歲，不喜歡被人管才賣雞蛋糕，他每天晚上在市場擺攤賣雞蛋糕，一個月賠2～5千元，做半年放棄。」

來到台北市東區騎樓，中午12點有一位50多歲的女性站在一輛黃色雞蛋糕小攤車前準備開烤，攤上賣的是狗腳掌、狗骨頭兩種造型，一份6個50元，沒有包餡，口感是現在流行的脆皮口感。

記者以為她是老闆，她搖搖頭說：「我是員工。」她從中午烤到晚上，上班8小時，月休4天賺2萬5有勞健保，每天開攤前老闆會送打好的麵糊來讓她烤。

問她生意好嗎？才找到工作剛做4個月的她臉色憂心，攤子位處街邊中段騎樓沒什麼人潮，中午吃飯或下班時人才會多一些，「雞蛋糕只能等客人來找我們！其他同造型的攤車可以跑來跑去，那些可能自己是加盟主，主動出擊找人潮，或許生意比較好，只要小心不被開罰。」一旦被罰，罰金是1200元～2400元，等於一天賺的全不見了。

雞蛋糕的生意向來是冬天勝過夏天，「現在一天只賣一千多塊，之前春天時一個月還有幾天賣到3千塊，老闆應該賠錢了。」她私下算過，若每天收入不到2千2，肯定賠錢，「也許老闆別的攤子有賺錢，拿來補這攤也說不一定！台北市像這種雞蛋糕小攤車真的太多了，真的不要再開了。」（記者／蔡碧月）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)