◎中國時報

●布局2020第一步，台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨6日舉行創黨大會，允許黨員擁有雙重黨籍，並不收取黨費。不過，第一波曝光的民眾黨幹部名單及與會者，不見任何政壇大咖，當選為黨主席的柯P火氣最大，從早到晚批藍又轟綠，並直指執政的民進黨將國家資源不當使用，也是一種貪汙。

●就在川普總統威脅新增關稅下，人民幣匯率5日「破7」，美國財政部迅即出招，將大陸列入「匯率操縱國」，為25年（自1994年）以來頭一遭；陸方則宣布，暫停採購美國農產品，並批評美方做法不符合自己制訂的所謂「匯率操縱國」的量化標準，是任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。

●柯文哲昨日的創黨演說，七分打綠、三分批藍，顯示即便未鬆口表態選總統，但他儼然已啟動綠營棄保模式。接下來，無論台灣民眾黨將在2020總統、立委寫下什麼樣的成績，「柯主席」都將成為破壞蔡英文連任路的最大麻煩製造者。

●台北市長柯文哲前天重炮批評蔡英文總統身邊的人都貪汙，還揚言「高興不高興隨便你！」蔡總統昨天站上第一線反擊表示，民選政治人物發言最重要是要負責、要有證據，不可以太隨性，「如果有人說柯市長身邊的人都貪汙，又沒拿出證據，相信他也不高興。」

◎旺報

●蔡英文總統日前宣示立法院下會期要完成「中共代理人」修法，6日大陸全國台企聯新聞發言人孫德聰發表聲明，強烈譴責民進黨製造綠色恐怖，讓台商回不了家。該聲明說，眾多無辜的台灣民眾、包括台企聯的會員們與廣大台商，人心惶惶，擔心躺槍中招。

●大陸台商組織全國台企聯6日發出聲明，重批民進黨政府擬推動的「中共代理人」法，讓台商人心惶惶，擔心「躺槍中招」。資深台商指出，加上先前已經修訂的國安五法，在大陸出席許多公開場合，很難避免有國旗，或有唱國歌的儀式，這讓台商陷於兩難，且法律定義模糊，反而讓執政者有充分發揮的空間，「欲加之罪何患無辭」。據了解，最容易被認定違法的「特邀政協委員」一職，大陸也設法為台灣人解套，從去年新一屆的政協會議開始，都已改稱「特邀人士」，不再有「特邀政協委員」一職。

●旺報觀點昨天大陸全國台企聯發表聲明，強烈譴責民進黨製造綠色恐怖。雖然陸委會強調，政府將持續尋求社會共識，推動「合憲合法」、「完善可行」、「明確嚴謹」的「禁止中共政治代理人」法案。對照民進黨政府正推動大陸台商回流，把台商打成中共代理人，又要歡迎台商回台投資。綠營口口聲聲說支持台商，當前作法卻形同「竹篙兜菜刀」亂砍，自我打臉。

●針對台企聯發表聲明譴責民進黨製造綠色恐怖，讓台商回不了家，律師葉慶元表示，就民進黨黨團此前的修法版本來看，所謂的「中共代理人」修法違反「罪刑明確原則」，罪責存在許多模糊空間，是非常不妥當的修法。

◎工商時報

●5日人民幣重貶「破7」引發全球金融市場震盪，當晚美國總統川普推文怒批中國操縱匯率，美國財政部隨後宣布將中國列為匯率操縱國，成為25年來首個被美國列為匯率操縱的國家。中方不甘示弱，6日凌晨宣布中國企業暫停向美國農產品採購。

●匯市經兩個交易日爆量、新台幣重摔近4.5角後，隨人民幣止貶走升，及外資匯出緩和、出口商拋匯，激勵新台幣開低走高，由貶轉升且成最強主要亞幣，終場收在31.51元，升值1.18角，為近一個月單日最大漲幅，終結連續四個交易日跌勢。

●台股6日開盤重挫，一度摜破年線大關，但指數盤中強拉逾200點，市場波動明顯加大，吸引避險資金、當沖客及空單回補三股買盤紛紛湧入富邦VIX ETF，單日成交量爆出87萬張歷史天量，改寫ETF交易新高紀錄。

●針對香港抗爭轉烈，台灣金融業因在港設點眾多，金管會也因而緊盯。金管會6日公布，截至6月底台灣金融業對香港曝險的1兆282.54億元，比4月的9,839億元增加443億元，金管會指出，目前台資金融業銀行、證券、保險都未傳回有受影響，金管會將密切關注。

(中時電子報)