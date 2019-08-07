一芳水果茶因一則聲明捲入「一國兩制」風暴，背後總公司「墨力國際」集團的柯梓凱，被瘋狂起底，許多人不免好奇柯梓凱究竟是誰？以及為何他在29歲時，就有開五十家分店的本事。柯梓凱先前曾表示，「創業最初的契機，最早可以推回國小3年級的時候」，當時從賣沙士糖給同學賺一筆。

柯梓凱從小目標就是「做頭家」，他曾在時報周刊上表示過，「創業最初的契機，最早可以推回國小3年級的時候」。他回憶當時台灣剛推出50元硬幣，有個節目叫《歡樂一把抓》，在魚缸裡放滿硬幣，來賓答對問題就能抓一把，抓多少算多少。

柯梓凱當時才9歲決定這樣學習與模仿，學會如何「抓」錢，他把媽媽給他30元的早餐錢，拿去買了60顆的沙士糖，到學校後跟同學說：「抽一次10元，能拿多少都是你的。」果然如此吸引不少同學來玩遊戲，更因此小賺一筆。

回憶起當時如何小賺一筆的?柯梓凱笑說：「小朋友的手那麼小，能抓多少呢？或許就是有了這個開頭，讓我覺得當老闆好像不錯，雖然當時完全沒那種想法，只是單純的想把30元變60元，這樣我就很開心了。」

柯梓凱長大後決定創業，曾夯過的飲料店品牌「喬治派克」就也是他自創的。因為其他競爭手搖飲店，清心、五十嵐等大品牌夾殺，他才想到要把「喬治派克」店內七成的飲品改成冰沙，由於這類飲品當時還沒有專門的店在做，讓他成功做出了品牌區隔。

柯梓凱認為「天下武功惟快不破」，所以他要求新產品研發必須比快、搶店面也必須比快。他指出墨力旗下每個品牌，都有一套標準開發流程跟策略的SOP。

柯梓凱曾表示，他希望未來公司會是一個多品牌的餐飲公司，往後幾年應證到了。墨力中途也曾有成長停頓期，但又因為「一芳」這個品牌而再度活躍。不過，最近一芳捲入敏感的政治問題，各界都在看柯梓凱最後如何突圍。

(中時電子報)