台北市長柯文哲昨(6號)舉行「台灣民眾黨」創黨大會，各界都在關注柯成為黨主席後的下一步，是否會和鴻海集團創辦人郭台銘合作直攻2020大選。對此，前總統陳水扁就直言「郭柯合」下場，「棄郭保韓」將是必然結果，郭台銘的下場，蔡總統應該很清楚。

柯P日前表示，組黨後將投入2020大選，以進軍國會為目標。柯昨組黨，郭台銘還派心腹永齡基金會執行長劉宥彤巧扮分身，光是花籃賀詞引用柯氏常掛嘴邊的「找回良心的初衷」，就引出多少遐想。也讓外界揣測雙方有合作的可能。

對此，陳水扁今在臉書「陳水扁新勇哥物語」表示，1994年台北市升格為直轄市首度市長民選，一直到2018年台北市長選舉，都曾發生過「棄誰保誰」的政治操作。深信2020年總統大選三腳堵，「也一定會有棄保問題，不管第三勢力的候選人是柯文哲或郭台銘。如果是柯文哲，那是綠營的棄保；如果是郭台銘，則是藍營的棄保」。

阿扁認為，縱使郭台銘最後以無黨籍參選，「棄郭保韓」將是必然結果。有心人或政論名嘴，有意無意之間透露，一旦郭台銘參選，藍營大分裂將對韓國瑜不利。數學理論如此，問題「選舉是化學」，千變萬化。二個系出同門，與中國關係剪不斷理還亂，最後沒有「合流」也會「棄保」，而「被棄的當然是非主流的郭台銘。蔡英文陣營應該很清楚2020仍是一場硬戰」！

阿扁解釋，1994年台北市長選舉，新黨趙少康陣營操作「棄黃保趙」沒有成功，但新黨議員當選11席。1998年，新黨再度推出市長候選人王建煊，最後成功操作「棄王保馬」，新黨議員仍有9席，得票數27萬多，王建煊只獲得不到3%的4萬4千多票。

2000年總統大選，不只宋楚瑜操作「棄連保宋」，新黨黨魁李慶華也操作「棄李（敖）保宋」，新黨總統候選人李敖只獲得不到1萬7的選票，得票率0.13%。宋楚瑜還是輸了31萬票。

阿扁還指出，2006年台北市長選舉，國民黨與新黨合推新黨的郝龍斌參選，面對二位在省市政府亮麗治理的總統級候選人強勁競爭，謝長廷確保民進黨41%基本盤，宋楚瑜原本要透過「馬宋會」操作「棄郝保宋」，反被「棄宋保郝」所吞噬，僅得到5萬3千多票，得票率4.1%，完全不像一個選過總統差點當選的政黨領袖。

阿扁總結認為，「選舉經驗告訴我們，王聖人與宋省長都可被棄保了，2020放棄郭台銘又算什麼！？」。

(中時電子報)