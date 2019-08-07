PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

香港5日發起「三罷」示威，一芳水果茶在微博上表示，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工！」一芳台灣部份加盟店表示不認同，此事引爆各界論戰。網友直言，一芳在港提出一國兩制、要穩定有什麼錯？反倒是台灣一些分店看到「一國兩制」，就被挑起敏感神經搶著發文；網友更嘆，做生意最怕扯政治，一芳簡直倒楣淌渾水。

一芳水果茶在微博聲明指出，堅決反對任何形式對香港長治久安危害的行為，同時也會加強對旗下加盟門市約束管理，杜絕一切造成不良社會影響的現象。隨後，一芳水果茶微博又發文表示，有關違約門市已即刻採取解約關店動作，倘有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利。一芳更針對20加香港門店強硬表態：「堅決反對罷工和暴力，一芳水果茶持續營業！」

網友在PTT論壇發文《私菸案跟一芳事件哪個嚴重？》直言：「其實我不太懂，香港分店提出的一國兩制、要穩定的聲明，在香港是沒問題的啊！不然香港是啥制度？真以為香港獨立了喔！結果台灣一堆分店看到『一國兩制』，敏感神經就挑起來了！也沒搞清楚是指香港，就搶著發文，隔天早上通通消失不見！做生意最怕扯政治，結果還有這種不等總公司統一處理，輪流花式自爆，到底是在幹嘛啦！」

有網友回應「總公司就裝死啊，然後分店被抵制」；也有人指出，事發源自香港分店一名員工，貼公告休市一天支持抗議活動，一芳遭大陸部分人士攻擊為台獨企業，一芳老闆才趕緊發聲明澄清，結果得罪「DPP粉」（綠營支持者），搞到連回台灣都慘遭批鬥，兩面不是人。

(中時電子報)