資深媒體人李艷秋在今年四月曾表示，國民黨11年來第一次出現多張王牌，然而，隨著蔡英文確定代表民進黨爭取連任外，台北市長柯文哲是否參選，也為2020總統大選增添變數！李艷秋昨再度指出，蔡英文越來越穩，柯文哲也要一片江山，國民黨必須認清，如果靠單打獨鬥，一定被活剝生吞。

李艷秋昨晚在臉書發文指出，她一直認為國民黨這次滿手王牌，任誰都有本事一搏，但這局牌可以打成斃十，也真的不得不佩服國民黨。她說蔡英文越來越穩，柯文哲也要一片江山，國民黨必須認清，如果靠單打獨鬥，一定被活剝生吞，現在只有打群架，把所有王牌一次梭哈，才有機會贏得牌局。

李艷秋也分析，韓國瑜離開政壇18年，市長經驗七個月，要硬說這幾個月內就可以熟悉兩岸國際外交經濟財政，成為國家領導人，確實有點心虛，但有號召力、感染力，把複雜的說成簡單的，檯面上的政治人物只剩他和柯P能激起政治粉狂熱追逐。郭台銘則是民眾對他的管理能力和拚經濟的成果有期待。朱立倫為藍營參選人中唯一有完整行政歷練的人，很長一段時間，藍綠都認為他是儲君，但是馬英九執政後，把局勢玩殘了。朱在2016年歷經棄選、換柱、參選、吞敗的殘酷歷程，選民已經轉向尋找另一位能帶領藍軍的英雄。她說這三位都足以獨當一面卻又都有所欠缺的人，在目前快速變化的選局中，能否捐棄成見，放下自我，組成一個復仇者聯盟呢？

李艷秋認為，政府本來就是雙首長制的設計，韓國瑜是有人氣、有溫度的領袖，讓郭台銘擔任國家的CEO，為台灣賺錢，帶領台灣企業衝向國際。朱立倫則可以豐富的中央及地方執政經驗，補足韓郭二人的行政真空。她感嘆表示，大選時，讓這三人在國旗海中，一起出現在舞台上，帶領著藍營立委候選人大造勢，會不會比各自孤零零的更有感覺？「現在的藍營，需要多點想像，甚至是瘋狂的想像」。

(中時電子報)