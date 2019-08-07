新莊區一名懷孕的母親昨晚6時許帶著3歲兒子回到社區住家時，才剛走出電梯門，一隻兇猛的比特犬就迎面撲來，朝著男童一陣狂咬，母親顧不得身懷六甲，立刻上前與比特犬搏鬥，才從比特犬口中救下愛子，2人送醫後雖無生命危險，但男童臉部及腿部多處咬傷、流血，母親手臂則有多處抓傷。

據了解，咬人的比特犬為同樓層鄰居飼養，事發時飼主正好不在家，犬隻疑似碰觸到感應式門鎖，才會偷溜出家中，在走廊上遊蕩時，正好看見母子走出電梯，就猛然朝男童撲了上去。

比特犬一張口就往男童臉部攻擊，隨後更咬住男童小腿在地板上拖行，母親見狀嚇得驚聲尖叫，但仍不顧有孕在身，勇敢上前與比特犬搏鬥，鄰居聽到呼救聲後也趕來協助，2人才從比特犬口中逃離。

緊急送往台北醫院治療後，母親手臂有多處抓傷、咬傷情形，男童傷勢則相當嚴重，除了臉部撕裂傷、全身多處挫傷，腿部更遭咬穿肌肉組織，連骨頭都看得見。

警方已著手開始調查，因比特犬飼主恐違反社會秩序維護法，後續將約談到案說明，釐清事發原因及相關責任，另新北市動保處也將在今日上午派員瞭解，飼主若未善盡看顧犬隻責任，可能涉及動保法第20條，將依情節進行開罰。

(中時 )