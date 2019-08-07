吳可熙2014年以電影《冰毒》，獲得加拿大電影電視節最佳女主角獎，未來演藝之路備受看好，不過目前演過的6部電影，有4部是趙德胤執導，因此傳出兩人早有曖昧，不過近日卻遭週刊直擊吳可熙夜宿趙德胤家，將近11小時才離開。

根據《鏡週刊》報導，7月25日晚上6點多，吳可熙去了安和路餐廳跟趙德胤等人聚餐，同桌的還有夏于喬跟宋芸樺，推測應是《灼人秘密》的飯局，散會後趙德胤跟所有人道別後，便獨自搭上Uber返回中和住家，沒想到才過兩小時，就見到吳可熙換了家居服裝，拖著行李到趙德胤家報到，直到隔天下午3點多，吳可熙才從趙德胤家出來，接著便到台北車站跟助理碰面，搭上高鐵南下工作。

兩人曖昧情雖早傳多時，但吳可熙僅稱趙德胤是「哥兒們」，被問到若趙德胤追她會否答應？她僅害羞表示：「沒有想過這個問題」，而當年以《冰毒》入圍金馬獎時，更表示：「跟導演都是在很特別的時間點碰在一起，去緬甸拍片在沒有資金和支持時，一起吃一起睡…」，字句中充滿遐想。

(中時電子報)