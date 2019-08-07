民進黨前市議員謝維洲(左)。（陳燕珩攝）

駐日代表謝長廷之子謝維洲日前遭爆出「自殺住院」的假消息，謝長廷特別在臉書發文闢謠，但也透露兒子在敗選以後已「改了姓、隱了名」，想努力擺脫過去。不過最新消息傳出，謝維洲過去議員任內因沉迷賭博，運彩欠下大筆債務無力償還，謝長廷無意出手相助，且也終止了與謝維洲的收養關係，斷了「父子」關係。

據鏡週刊報導，謝維洲去年底代表民進黨競選台北市議員，以不到900票的差距落選，失去議員身分後他所積欠的龐大債務也跟著浮上檯面，自法院紀錄中可以得知，目前為止他積欠給銀行的清償借款、給付簽帳卡消費款及支付命令總計約240萬元，而被告的名字是「張維洲」，姓名後面註記「原名謝維洲」。證實謝長廷所透露所謂「改了姓、隱了名」的訊息。

報導指出，謝長廷友人表示，去年12月謝長廷曾自日本返台，協助處理謝維洲落選後的事宜，但得知他的龐大債務後無意為子償還，兩人在長談之後決定中止收養關係。該友人也表示，謝維洲目前已經找到新的工作、展開新的人生。

(中時電子報)