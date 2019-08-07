台北市長柯文哲昨日（6）在台大醫院國際會議中心，舉辦「台灣民眾黨」創黨大會，對是否參選總統、與鴻海集團創辦人郭台銘合作等關鍵問題，卻三緘其口。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，柯的崛起跟魅力，靠的就是「批藍打綠」，但如今他自己也落入政黨窠臼，恐怕再也沒辦法靠這套溫飽；「柯主席」的苦日子，蔡正要開始。

胡幼偉在中時電子報投書《柯P不能再靠演技吃飯》，指出：「柯在政壇的崛起，靠的就是批藍打綠、反對當前的台灣政治生態及政治文化，許多人投票給他，是因為他敢在體制中，大聲反體制。這是他的政治魅力所在。也為了維持這種魅力，他始終拒絕加入民進黨。」

胡幼偉更進一步表示，正是這種脈絡，讓柯文哲從不必專注於政績，只要不停的「罵藍罵綠」，就可維持自身立足政壇的「正當性」。同樣的，也正是這種沒有政黨「靠行」的身分，讓他可以孤身一人，卻曾成台灣支持度最高的政治人物。總言之，柯的「反對政黨」或「非政黨化」，是他賴以生存的標籤，也是他民意支持度的基礎；但在他把自己成為「柯主席」後，等於把自己歸零。

柯文哲在創黨大會中，說該黨理想是要讓台灣人民過好日子、謀求台灣民眾的最大福祉，胡幼偉痛批，這不僅不新鮮，更是高雄市長韓國瑜和現任總統蔡英文常常在講的；顯見「民眾黨」不僅沒有市場區隔，更沒有新期待、新理想。

不僅如此，胡幼偉直言：「對柯文哲而言，組黨的最大風險就是，今後，他再也不能只靠自己的政治演技來獲取掌聲。」除了面對自家黨可能成為「魯蛇避難所」的窘境，政治畢竟脫不了現實，「一旦真正玩起體制內的政黨政治遊戲，那就必須張羅一大堆資源、跟一大堆人權謀與妥協。政治單身漢『一人吃飽，全家吃飽』的時代結束了，柯主席的苦日子，從現在才真正開始。」

(中時電子報)