馬祖海巡隊今年1月7日由3538艇及10037艇於莒光海域查獲之抽砂船「鴻○51號」，經連江地方檢察署判決沒收並拍賣新臺幣4819萬元入國庫，涉案人鄭姓船長及蔣姓船員昨(6)日服刑期滿，於昨(6)日下午驅離出境。

本案在1月30日經連江地方法院判決涉案人刑期7個月後，於昨(6)日下午4時許，由本國籍船舶「海○號」載運出港，並在馬祖海巡隊10037艇全程戒護下，於傍晚6時許在高登勝利礁2.3浬處，成功將2名人犯接駁至大陸漁船「閩○○運 6XXX5號」，後續由「閩」船載返大陸，順利結束本次遣返任務。

「鴻○51號」抽砂船涉案刑滿 馬祖海巡驅離出境 (馬祖海巡署提供)

今年兩起抽砂船越界案拍賣總額已累積8千多萬元，馬祖海巡隊表示，面對大陸越界捕魚及抽砂船越界作業絕不寬貸，將繼續執行海巡署「護永專案」以守護馬祖海域並保育海洋環境，並籲請漁友及鄉親如發現非法越界船，可撥打海巡服務專線118或馬祖海巡隊0836-22647電話報案。

(中時電子報)