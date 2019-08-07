據《中國電影報》今天在微信公眾號發佈的最新消息，大陸國家電影局今早公佈，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。《中國電影報》是由大陸國家新聞出版廣電總局主管的機關報。

第56屆金馬獎將於10月1日揭曉提名名單，頒獎禮將於11月23日在台北舉行，與同樣在11月23號頒獎的第32屆金雞獎撞期。

據金馬影展官方公示信息，2019第56屆金馬獎共有148部劇情長片參與報名，這個數量相較2018年的228部、2017年的202部、2016年的181部，為近4年最少。

目前經片方和劇組相關人員確認，獲得今年柏林電影節影帝影后雙銀熊的《地久天長》，以及入圍法國坎城影展主競賽單元的《南方車站的聚會》，均未報名金馬獎。

電影《南方車站的聚會》由刁亦男導演，胡歌、桂綸鎂、廖凡、萬茜、奇道、張奕聰等出演，故事靈感來源於真實新聞事件，講述一名小偷在絕望中尋求救贖的故事。影片入圍今年坎城影展主競賽單元。

電影《地久天長》講述的是一對夫妻橫跨三十年的故事，他們經歷獨生子意外身亡、下崗、南遷、養子出走…他們與另外一家人本是摯友，卻也生出隔閡天各一方。該片男女主角王景春與詠梅，二人分獲柏林電影節最佳男女演員獎，主演還包括齊溪、王源、杜江、艾麗婭、徐程、李菁菁、趙燕國彰等。

(中時 )