台灣民眾黨黨主席、台北市長柯文哲昨(6號)成立新政黨。但同為新興政黨的的小黨「時代力量」，卻被外界看衰明年選情。對此，身為前黨主席的立委黃國昌就表示，「柯組黨造成最大衝擊的是時代力量。但他認為，依附於「挺誰」或「反誰」之上，其實是一件很悲哀的事。顯示的只是自己沒有真材實料。「若還因此隨風東搖西擺，那就更不堪了」。

柯P組黨，讓外界看好後勢發展。但讓身為時力前黨主席的黃國昌可笑不太出來，他今在臉書表示，「我當然清楚。柯P組黨的衝擊，儘管如此，無論是面對媒體詢問、還是在個人直播中回答網友，我依然是表示樂觀其成，沒有口出惡言。」

黃國昌說，民主政治的常態，透過競爭讓臺灣民主向上提升。以「人才」、「價值」與「政策」，爭取選民認同。「臺灣民眾黨」如同其他紛紛成立的新政黨一樣，接下來，也必須接受這三方面的檢驗。「沒有辦法只靠柯文哲一個人的光環」。

他認為，時間會印證很多事情。無論如何，我最希望的，是大家養成就事論事的習慣。一碼歸一碼，具體談是非。用同一標準，要求所有政黨與政治人物。只有持續這樣做，臺灣民主才有未來。

黃國昌表示，也應該要求所有政治人物，「必須透過自己做的實事、自己的專業與努力，爭取選民認同」。將自己存在的價值，依附於「挺誰」或「反誰」之上，其實是一件很悲哀的事。顯示的，只是自己沒有真材實料。「若還因此隨風東搖西擺，那就更不堪了」。

黃國昌強調，他不是任何人的打手或工具。他的行動，為選民負責，當然必須接受公眾檢驗監督。但請不要將他存在的價值，依附在任何人之上。黃國昌說，他向來要求自己就事論事，有憑有據。對人的批判，都是具體連結事件緣由，從不含沙射影、也不開地圖砲。

因此，他對於「不敢具名的側翼俗辣」，以及濫用媒體讓自己淪為黨棍的記者，「打從心裡看不起他們」，多半懶得理會，否則就是沒有好話。因為，「他們(側翼)」的行為正讓臺灣民主政治的水準，不斷向下沈淪。

黃國昌認為，至於別人如何反應、是否改正，「則非他能控制」。這樣的路，或許走得孤獨走得辛苦，但他無怨無悔，心安理得。

(中時電子報)