左圖為昨天晚上8點各國官方路徑預測。/右圖為今晨看到電腦模式模擬。(翻攝自 賈新興臉書)

【氣象】三颱共舞！輕颱「柯羅莎」生成 利奇馬海陸警估明發布

第10號颱風利奇馬增強為中颱，結構越來越完整。災害性天氣預報士賈新興表示，觀察利奇馬的「路徑」和「移速」的改變，是對臺灣影響程度的關鍵。

賈新興說，利奇馬颱風過去動速度緩慢，只有每小時6公里，預測的速度也放慢了，影響台灣的時間也會再延後。

賈新興說，利奇馬48到72小時的路徑分歧度增大，昨天晚上8點各國官方路徑預測是漸漸趨於一致，從台灣東北部經過。但今晨看到電腦模式模擬的預報，各種路徑都有，還會再偏西偏北，像是歐洲和美國的預測，又再次往北修正，「看來今天早上的官方預測，又會有變化了！」

氣象主播賴忠瑋在臉書說，無論是否為西北颱，台灣的北部、東北部和東部受到暴風圈影響的機率都相當高。如果颱風路徑再往南偏一點，中南部也有可能籠罩於暴風圈中。預計今天台灣就會受到外圍環流影響，迎風面北部、東北部和東部逐漸出現陣雨。

(中時電子報)