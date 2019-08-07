「鹽湖論壇報」今天報導，美國駐俄羅斯大使洪博培（Jon Huntsman）在堅守這個外交要職2年多後，即將離職，傳可能回老家猶他州角逐州長一職。

根據刊於「鹽湖論壇報」（Salt Lake Tribune）的辭職信，洪博培向總統川普請辭，並於10月3日生效，以便返回老家處理家庭和私人事宜。

白宮和國務院尚未立即向法新社證實這項報導。

信中，洪博培提及自己見證到美俄關係劇變，期間除有間諜活動案，還有俄干預美大選疑雲、美俄終止冷戰期間簽署的中程核飛彈條約、烏克蘭衝突未歇等。

洪博培在信中說：「俄羅斯舉止威脅美國和美國盟友，我們必須持續究責。儘管造成我們分裂的原因大多無法和解，我們仍不能漠視彼此間的共同利益。」

「重設或重啟都不會有所助益，唯有清楚了解我們的利益和價值。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導說，川普和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週電話交談時曾討論過大使即將換人一事。白宮則說兩位領袖對話大都聚焦西伯利亞大規模野火。

洪博培任內數一數二棘手的任務當屬惠蘭（Paul Whelan）一案。惠蘭為美國陸戰隊退役軍人，因被控從事間諜活動而遭俄國扣留。而川普在這一案上的沉默已引發關注，特別是外界三番五次指控他對蒲亭過於友好。

59歲的洪博培過去是猶他州州長，2009年卸下州長職，之後在歐巴馬政府期間擔任美國駐中國大使。鹽湖論壇報引述熟識洪博培人士的話說，洪博培現在考慮再度出馬角逐猶他州長職。

(中央社)