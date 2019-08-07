〈爐烤披薩皮裹海鮮扁平麵〉內的海鮮有蛤蜊、透抽、小明蝦、淡菜和干貝，整碗麵覆蓋披薩餅皮爐烤產生「蒸炊」效果，海味完全釋放到麵中。（圖／姚舜）

國人喜歡大口吃肉，在台北君悅〈Ziga Zaga〉義大利廳現今可以嘗到巨無霸級的〈碳烤佛羅倫斯丁骨牛排〉，一次兼饗義式紐約克牛排與菲力牛排的美味。（圖／姚舜）

為強化菜式競爭力，台北君悅酒店請來老家在南義的主廚Vincenzo Gatti為館內義大利餐廳〈Ziga Zaga〉設計全新菜單，希望借重其對「正宗傳統義大利菜」的理解和廚藝，擦亮台北都會最老字號的五星飯店義大利餐廳的金字招牌。而曾領著廚藝團隊在杜拜和荷蘭皆得到當地「最佳義大利餐廳」的Vincenzo Gatti，為〈Ziga Zaga〉所設計的菜單，完全不走爭奇鬥艷路線，既不標榜前衛創新、也絲毫沒有嘩眾取寵，舉凡自Pizza、 Pasta、燉飯到各式前菜、主菜與甜點，都是用傳統作法烹調料理出的老味道，且都是好味道，淋漓詮釋「Old is New」與「Oldie but Goodie」的精神，並以「老派食尚」強勢逆襲並極度挑逗食饕與吃貨的味蕾。

台北君悅〈Ziga Zaga〉的〈義式開胃集〉，是一集合酥炸海鮮、生菜沙拉、綜合冷肉，以及節瓜、橄欖、番茄和馬札瑞拉起司的綜合拼盤。（圖／姚舜）

Vincenzo Gatti 為台北君悅〈Ziga Zaga〉設計新菜單，味道很「老」，形色卻很「新」。（圖／姚 舜）

懷舊、復古在時尚精品業界永遠都是一種「時尚」，其實在美食餐飲業界，也是。飲食男女藉由復古懷舊的元素，追憶、緬懷或體仰、重溫昔日的美好，傳達了一股思念的情緒。但許多時候，餐廳飯店表現復古，多僅止於裝潢陳設或餐具器皿，不容易用菜餚體現「懷古風味」，或更直接的說就是「老味道」。

Vincenzo Gatti 的家鄉在義大利人口中的南義美食天堂普利亞(Puglia），他為〈Ziga Zaga〉設計全新菜單上的菜色，好吃正統、經典道地，不獨源於他深諳老菜典故出處與烹調料理之道，更重要的是：不厭其繁與煩。這種耐性，根植於他對作菜的熱情，以及傳承義大利美食的使命感。

〈Ziga Zaga〉的〈披薩餃〉的內餡包著豬肉和義式臘腸，口感與味道層次豐富。（圖／姚舜）

〈Ziga Zaga〉的〈披薩餃〉，烤好出爐時厚厚鼓鼓的半月形，食客不易猜出其「內涵」。（圖／姚舜）

台北君悅〈Ziga Zaga〉新菜單中的〈爐烤番茄湯〉，湯內搭配著用馬札瑞拉起司作餡的麵餃，是很經典的義大利菜。（圖／姚 舜）

以〈貓耳朵麵〉為例，這是普利亞當地很道地傳統的義大利麵食，那如耳垂般的麵形，更等同一個個「超迷你小碗」，較其它形狀的麵大利麵更容易沾 附美味醬汁。Vincenzo Gatti 詮釋這道菜時，另外「蒜味麵包粉」提味，單是這一「味」如今很多年輕廚師不是沒聽過，就是不會做，或「會做，但不想做」。

被披薩餅皮覆蓋的〈爐烤披薩皮裹海鮮扁平麵〉，從外觀完全看不出來這是一道什料理，直到「掀起你的蓋頭來」才會真相大白。（圖／姚舜）

享用〈爐烤披薩皮裹海鮮扁平麵〉時，可先撕下餅皮，再用餅皮包捲扁平麵與蛤蜊、明蝦等海鮮入口，享受「另類義式春捲」的食趣。（圖／姚舜）

製作「蒜味麵包粉」是用橄欖油將大蒜碎和乾辣椒用小慢炒煸出香味，再加入麵包粉一起煸炒。在物資貧乏的年代或窮人家裡，這是義大利媽媽用來取代起司粉，為食物添香的美味調料。因為作起來需要點時間，台灣義大利餐廳不易見到。

〈直管通心麵．風乾豬臉頰肉〉則是一道羅馬風味的經典菜式。主廚將Guanciale風乾醃漬豬臉頰肉切成條狀，搭配用番茄汁、辣味番茄和羊奶起司作的醬汁炒製的直管通心麵。成菜後形色不甚了了，但入了口，除麵體彈牙，豬臉頰肉獨有鹹香，不須其它食材跨刀幫襯，味道就很鮮美。

用Guanciale豬臉頰肉為主角的〈直管通心麵．風乾豬臉頰肉〉，是以番茄汁與辣味番茄炒製的羅馬式pasta。（圖／姚舜）

直管通心麵的麵體雖細，但湊近細看，中間有一小孔可吸附醬汁。（圖／姚舜）

〈爐烤紙包石斑魚菲力〉的作法在台灣義大利餐廳餐桌上不算稀客，倒是源於西西里的〈爐烤披薩皮裹海鮮扁平麵 〉則是能饗義大利披薩和義大利麵的好味道。作法是先將扁平麵煮到半熟後，再拌入各式海鮮並以香蒜、辣椒調味，盛盤至碗內再蓋上一層披薩餅皮麵糰放入烤爐，被餅皮覆蓋的義大利麵和海鮮在碗中等於「既蒸又烤」，除海鮮的海味全部釋放融入麵中，熱對流更使味道非常均勻。吃食時可以餐具切開上蓋的酥脆麵皮，將麵皮壓入麵中沾取湯汁，再搭配義大利麵與海鮮一起享用，享受另類食趣。

屬地中海風味的〈爐烤紙包魚〉內容豐富，除了石斑魚菲力外並有牛肝箘、蛤蜊和橄欖與番茄，風味迷人。（圖／姚舜）

負責率廚藝團隊成員一起執行Vincenzo Gatti 所開菜式的君悅酒店行政副主廚陳明烽表示，Vincenzo Gatti 開出的菜式在「很久很久以前」義大利主廚都曾經傳授過，只是這些年這些菜已不易在市場見到。陳明烽說，〈Ziga Zaga〉新菜單上的菜式其實做起來不算難，「但需要點時間」，此也讓我想到中餐或台菜中很多老菜，都是「手路菜」與「功夫菜」，不是嗎？Old is New！嘗膩了花枝花招展的創新前衛料理，何妨到〈Ziga Zaga〉領略Oldie but Goodie的味道。

南義主廚Vincenzo Gatti為君悅〈Ziga Zaga〉設計全新菜單，並由君悅酒店行政副主廚陳明烽峰率廚藝團隊執行。（圖／姚舜）

用杏仁糖糕覆蓋並用糖漬水果裝飾的〈卡薩塔乳酪蛋糕〉，是傳統的西西里節慶甜點，如今在君悅〈Ziga Zaga〉可以嘗到。（圖／姚舜）

〈香甜酒風味海綿蛋糕〉作法源於16世紀，其層層疊疊的層次較〈提拉米蘇〉更豐富。（圖／姚舜）

〈羊奶起司沙拉〉的醬汁是用橄欖油、檸檬汁和雪莉酒醋調製，沙拉內的羊奶起司外層並裹了一層綠色開心果碎，增加風味與口感。（圖／姚舜）

台北君悅酒店〈Ziga Zaga〉，是台北最老字號五星義大利餐廳。（圖／姚舜）

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