台北市長柯文哲(柯P)6日宣布成立「台灣民眾黨」，而組黨最大理念就是讓人民過好一點生活，並允許擁雙重黨籍，這讓「館長」陳之漢表態不能理解，認為他就是「拿石頭砸自己的腳」，坦言雖然支持柯P某些理念，但不會加入民眾黨。

館長表示雖然支持柯P某些理念，但看不懂承認雙重黨籍的做法，他認為每個黨都有黨綱和目標，也有自己的特色和路線，但如果接受雙重黨籍，未來兩邊目標不同時，黨員該聽哪個黨？他接著分析，當初柯P能出頭，就是因為身邊沒有藍綠的人，因此這次創新黨，本以為也是會由有抱負的年輕人組成，現卻允許藍綠加入，就是「拿石頭砸自己的腳」。

館長認為柯P就是白色力量，不貪不瀆、講真話做真事，卻還是招收不少政壇老面孔，「你現在招這些人，蟑螂老鼠屎啊！為什麼不找一些新的人壯大呢？」白色都不白色，變五顏六色，坦言現在還是看不懂柯P未來方向，未來有空會再邀他來暢談自己的想法，並表態不會加入民眾黨。

館長對於柯P成立民眾黨的看法。(影／翻攝自YOUTUBE)

(中時電子報)