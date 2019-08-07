地方盛傳國會政黨聯盟新竹縣議員吳旭智（左），將代表該黨挑戰新竹縣立委第一選區席次。（資料照）

2020總統大選在即，新竹縣立委席次增加，選舉區再度一分為二，國民黨籍現任立委林為洲4月在黨內初選出線，確定挑戰連任；民進黨則預計7日下午召開中執會，公布徵召名單；而國會政黨聯盟等小黨，地方盛傳亦會派出人選挑戰，使得第一選舉區立委選戰變得格外激烈。

林為洲具有豐富選舉經驗，4月在黨內初選時，順利擊敗同黨的湖口鄉長林志華、曾參選立委的范振揆而出線，代表國民黨在第一選區挑戰連任，由於第一選區為竹北市西區、湖口鄉及新豐鄉，相對被畫入第二選區的竹北市東區，反而顯得傳統，對經營地方多年的林為洲相較有利。

新竹縣政治版圖過去一向藍大於綠，立委選舉第一選區對民進黨而言不啻是極大挑戰，民進黨雖不缺席選舉，但推派的立委人選一直眾說紛紜，民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德、民進黨發言人周江杰均在名單之內，彭瑞德說，預計下午將有最明確的結果。

除此之外，民國黨今年初經過整合併為國會政黨聯盟，去年地方選舉在竹北選區順利當選的該黨籍議員吳旭智，也是地方盛傳將為國會政黨聯盟挑戰第一選區立委選舉的人選，吳旭智對此說法則表示，國會政黨聯盟內部確實有討論此事，不過他尊重黨的決定。

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(中時 )