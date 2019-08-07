2019.08.06新聞深喉嚨 2020藍綠白對決 韓射穿雲箭「軍系、地方派系」歸隊備戰

香港5日發起「三罷」示威，不僅在地民眾、商家受影響，就連台灣一芳水果茶也捲入紛擾，綠營對此大加操作。高雄市長韓國瑜直言，

韓國瑜受《新聞深喉嚨》專訪，表示：「我講了香港的問題，我最起碼講了十次以上。香港跟台灣一水之隔，站在台灣人的立場，我們當然希望香港和平、繁榮、穩定。香港不光是亞洲的香港，也是全世界的香港，它有四大重點、四大支柱，可以說傲視亞洲、傲視全球：第一，它有高效率的政府服務；第二，它有自由化；第三，它有廉潔的政府；第四個，它就完全是自由化的一個社會。所以我們希望香港趕快穩定，不光是對香港好，對台灣也好。」

韓國瑜進一步強調：「所以我每一次都說，支持香港人民主自由的呼籲，希望香港政府，傾聽香港人民的心聲，然後做出合理以及相對應的態度，我每次都再三疾呼！」韓更沉痛說出重話：「我覺得現在最大的悲哀，在於蔡英文總統的民進黨！香港在流血，但是蔡英文總統的民進黨在補血！他們是真正，發自內心的關心香港人，還是關心自己民進黨的選情？這一點全國的民眾，一定要看得非常的清楚！」

不僅如此，韓國瑜再次表態：「我韓國瑜這一段時間，針對香港的發言，都是再三大聲疾呼——希望香港趕快穩定！這個是最符合，多數香港人的利益！我們從來沒有在裡面興風作浪，因為這是不道德的！可是大家可以看得非常得清楚，我一句不客氣的話說，香港人民在流血，蔡英文的民進黨在補血！因為民進黨在利用香港反送中，增加自己的政治利益！」

(中時電子報)