北市男騎士自撞標誌桿 命危搶救中 09:182019/08/07 中時電子報 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今清晨5時於台北市羅斯褔路四段發生了一起自撞車禍，一名中年男性機車騎士，疑似失控撞上放置人行道上的標誌牌桿。警消到場時，男子已經失去生命跡象，目前仍在搶救中。 (中時電子報) #騎士 #標誌牌 #人行道 #台北市 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 學區宅仍夯 低點入場先賺投報 04:102019/08/03 財經焦點 緊貼遊覽車乘涼！司機大聲公說7字 騎士嚇到秒逃 00:032019/08/04 生活 年輕騎士死傷 每年8月就劇增 04:102019/08/04 社會新聞 漫畫博覽會獲優勝 熊讚要出國比賽了 19:112019/08/04 生活 迪化二○七 北市首間私立博物館 04:102019/08/06 地方新聞 北市消費熱區大公開 中山區居冠 11:512019/08/06 財經 台北市消費強度 中山區最強 18:412019/08/06 財經 林國成將入民眾黨？ 親民黨：非屬事實 20:082019/08/06 政治 罕見！台北市北投凌晨1時3.2地震 深度僅5公里 01:472019/08/07 生活 《產業》捷運提升消費強度與廣度，台北消費熱區外擴 08:022019/08/07 財經 社會熱門新聞 女友問我七夕準備什麼？回答油飯錯了嗎 - 社會 荒唐！一起看A片 外公竟硬上孫 - 社會 600億元大餅誘人？三重客運家變 弟弟趕走大哥 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 消失的車窗玻璃？警方一句話 直接神轉折！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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