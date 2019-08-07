行政院長蘇貞昌就任已超過200天，他日前發布一段影片，介紹任內推動的重大政策、政績，包括守護國境、老車汰換、落實婚姻平權、減稅、農產外銷、托育新政等。對此，前國民黨立委孫大千不以為然，並表示政績不是用「硬湊」出來的。

蘇貞昌發布的影片中顯示，「衝衝衝內閣」已打拚超過200天，影片涵蓋守護國境；老車汰換、減稅更新；落實公投、婚姻平權邁進；有感減稅、嘉惠民眾；農產外銷、財源廣進；重罰酒駕；托育新政、爸媽放心；新婚小資、補貼租金；防堵豬瘟、嚴查肉品等內容，細數蘇揆任內所做的事。

對此，孫大千指出，政績不是用「硬湊」出來的。這是一個「感受問題」，而不是一個「作文比賽」。他諷刺表示，若花200天的時間，傾了全國各單位的資源，最後就交出這九項政績作為成績單，這樣的執政團隊會不會太兩光？

孫大千提及，老車汰換減稅更新、有感減稅嘉惠國民、托育新政爸媽放心、新婚小資補貼租金，根本就是不分藍綠執政，長期以來就在推動的政策。至於落實公投平權邁進和重罰酒駕要您安心，孫說這是講了很久，好不容易才在千呼萬喚當中兌現承諾。守護國境剛好而已和防堵豬瘟嚴查肉品是身為行政部門的基本職責，居然連這個也要拿出來炫耀！

對於蘇稱「農產外銷財源廣進」，孫大千直言，行政院要不要對外公開一下，台灣農產外銷有多少比重賣去中國大陸市場？這些訂單都是農委會去簽訂的嗎？別人做這樣的事，就是「親中賣台」，一不小心還會被扣上「中共代理人」的帽子。行政院為什麼可以厚著臉皮，把別人的努力，都當成是自己的功勞呢？

(中時電子報)