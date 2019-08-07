新一輪美陸貿易戰開打後，大陸人民幣兌美元匯率一度「破7」，引起美國指控陸為匯率操縱國，而陸方也以暫停進口美大豆作為對3000億美元大陸商品加徵10%關稅的報復。對此，美白宮經濟顧問柯德洛表示，大陸經濟正在崩潰，美方在談判中佔有優勢。

庫德洛（Larry Kudlow）接受美媒CNBC《華爾街直播室》（Squawk on the Street）上表示，大陸經濟正在搖搖欲墜，他已經不是像20年前的充滿精力的經濟體，且任關於大陸投資的長期圖表或經濟指標都顯示穩定衰退趨勢，「他們灌水的國內生長總值，成長率愈來愈低」。

報導指出，大陸先前報告，第二季GDP僅年增6.2％，增幅創下自1992年有紀錄以來最低；而陸股近期普遍下跌，上證綜指股票指數已從過去1年的高點下跌超過15％，相對之下，標準普爾500指數僅比去年的高點下跌5％，今年還上漲了15%。

此外，庫德洛還說川普對先前貿易談判成果並不滿意，「總統正在捍衛美國經濟」，對抗「許多不公平的貿易做法」；不過他也指出，川普仍希望與大陸達成貿易協議，但必須是正確的協議。

(中時電子報)