三重客運驚爆經營權大戰，名媛李晶晶的父親、首都客運董事長李博文，找來弟弟與前立委蔡正元，協力奪下三重客運經營權，將原本掌權的大哥李博仁掃地出門，據傳，600億元的公車電動化大餅，正是引爆這場經營權大戰的原因。

三重客運在大台北聯營公車、國道客運擁有半壁江山，上個月卻驚爆經營權大戰。據《鏡週刊》報導，排行老三的李博文，與從不管事的老四李博信合作，並找來前立委蔡正元出任董事加入戰局，召開臨時股東會，以55%股權拿下全部、9席董事，大哥李博仁被徹底被趕出自己公司經營團隊。

老大陣營控訴，老三覬覦客運2塊大餅。第一，台北市政府今年編列38億元票價補貼預算，新北市也有27億元，雙北一共近65億元的補貼預算，拿下三重客運可獨拿近39億元。

第二，李博文真正目標其實是600億元的公車電動化大餅，他已在苗栗買了8000坪土地，興建電動公車造車廠，急於成為新一代「客運教父」。

(中時電子報)